В Генштабе ВС Украины заявили, что противник пытается получить контроль над Киевом

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отмечают, что несмотря на значительные потери, противник не отказывается от своей основной цели - получения контроля над Киевом.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

"Несмотря на значительные потери и снижение темпов наступления на отдельных направлениях, противник не отказывается от своей основной цели - получения контроля над Киевом. Силами обороны столицы приняты меры по противодействию противнику", - отмечается в заметке.

Отмечается, что на Полесье противник имеет значительные потери и пытается их пополнить путем использования Воздушно-десантных войск России.

На Северском направлении противник завершил перегруппировку и пытается продолжить наступление на направлении Чернигов - Киев. Три батальонные тактические группы в районах Хомутовка, Глухов и Батурин остановлены.

Мотострелковый подразделение 14 Армейского корпуса Северного флота на рубеже Сумы - Ахтырка - Полтава понес значительные потери и потерял наступательный потенциал.

На Слобожанском направлении противник остановлен.

В Донецком операционном районе противник силами 1 и 2 АК при артиллерийской поддержке вооруженных сил России пытается вести наступательные действия.

"Цель захватчика по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута", - говорится в сообщении.

На Таврическом направлении противник после перегруппировки пытается организовать наступление на Николаев и не оставляет попыток высадки морского десанта в районе Мариуполя. Вооруженные силы Украины ведут оборону рубежей.

"Группировка разнородных сил ВМС продолжает ведение боевых действий в юго-западной части акватории Черного моря. Осуществляет оборону пунктов базирования и портов Одесса, Южный, Очаков, Черноморск с морского направления", - говорится в заметке.

Группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет прикрытие с воздуха частей и подразделений оперативных группировок войск по всей территории Украины.