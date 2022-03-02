В Генштабе ВСУ заявили, что войска РФ сосредоточили силы для блокировки Киева

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что армия РФ продолжает предпринимать попытки наступления на Киев с Подольского и Сиверского направлений. Об этом говорится в сводке, опубликованной утром в среду, 2 марта, передает Trend со ссылкой на korrespondent.net.

Отмечается, что на Подольском направлении противник силами тринадцати батальонно тактических групп (БТГр) из состава Восточного ВО ВС РФ пытается продолжить наступление к рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева с целью блокировки столицы с северного и северо-западного направлений.

В Житомирской области находится до трех БТГр из состава 5-й общевойсковой армии.

На Северском направлении до семнадцати БТГр российских войск, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокировки Киева с северо-востока.

Противник остановлен в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Светильня, Победа, Остролучье войска РФ утратили наступательный потенциал.

Кроме того, предпринимаются неудачные попытки удерживать в окружении Сумы, Лебедин и Ахтырку.

На Слобожанском направлении до 16 БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до четырех БТГр на Изюм.

"Захватчик понес потери и был остановлен в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково", – подчеркнули в Генштабе.

На Донецком направлении без особых успехов российские войска сосредоточили усилия на блокировке города Мариуполь.

На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева.

До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное поле, Новопетровка.

В Черноморской операционной зоне войска РФ производят развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.