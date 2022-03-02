Шольц: Германия и Израиль выступают за продолжение переговоров между Россией и Украиной

Германия и Израиль выступают за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и продолжение переговоров между Москвой и Киевом. Об этом заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Трансляцию вел телеканал Welt, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас важно, чтобы дипломатия снова получила свой шанс. Мы оба (Шольц и Беннет) в равной степени выступаем за то, чтобы было возможным скорое продолжение переговоров России и Украины", - сказал Шольц.