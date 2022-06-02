Глава МИД Финляндии заявил, что сроки приема страны в НАТО непредсказуемы

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто признался, что рассчитывал на более быструю процедуру приема в НАТО и сейчас сроки вступления страны в альянс непредсказуемы. В опубликованном в четверг интервью газете "Коррьере делла сера" он выразил надежду, что представители Финляндии, а также Швеции будут приглашены на саммит НАТО в Мадриде в конце июня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Некоторые страны-члены, начиная с Турции, высказали определенные сомнения. Мы стараемся убедить в преимуществах приема Финляндии и Швеции. Я думал, что мы могли бы стать членами альянса в более короткие сроки, но сейчас сложно делать прогнозы. Надеюсь, что мы будем приглашены на саммит НАТО в Мадриде", - сказал министр.

Он также согласился, что некоторые союзники пытаются получить какие-то уступки со стороны США за прием новых членов в НАТО. "Когда видишь, что США приветствуют вхождение Финляндии и Швеции в НАТО, пытаешься извлечь пользу. НАТО придерживается политики открытых дверей, и сегодняшняя ситуация - проверка этого тезиса. Если двери закрыты для Финляндии и Швеции, сложно будет отстаивать этот тезис", - отметил Хаависто.