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Болгария получила первый танкер с американским сжиженным газом

Европа Материалы 7 июня 2022 05:52
Болгария получила первый танкер с американским сжиженным газом

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Болгария получила первый танкер из США со сжиженным природным газом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.ru, сообщает телеканал Nova.

В настоящее время танкер разгружается не на терминале в Греции, как предполагалось, а в Турции. Для слива голубого топлива с корабля потребуется около 18 часов.

В мае стало известно, что Болгария будет получать поставки сжиженного природного газа из США по ценам ниже «Газпрома» с июня 2022 года. Ранее информация о том, что американский сжиженный газ поступит на несколько дней раньше срока, поступила от вице-премьера Асена Васильева.

До этого премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что необходимо выработать общую позицию стран Евросоюза по проблеме закупок российского природного газа.

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