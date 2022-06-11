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В Италии обнаружены обломки вертолета с турецкими гражданами на борту

Европа Материалы 11 июня 2022 20:59
В Италии обнаружены обломки вертолета с турецкими гражданами на борту

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Обломки вертолета, пропавшего с радаров в четверг в Италии, были обнаружены в субботу спасателями в районе Модены. Об этом сообщает администрация губернатора итальянской провинции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Обломки вертолета типа HH139 находятся в районе между Тосканой и Эмилией-Романьей, на участке между лагерем Баттисти и районом Сегхериа.

На борту находилось семь человек, в том числе четверо граждан Турции.

По предварительным данным, никто не выжил.

Причины трагического инцидента выясняются.

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