При крушении вертолета на севере Англии погибли два человека

Два человека погибли в понедельник при крушении вертолета на севере Англии. Как сообщила полиция графства Северный Йоркшир, где произошел инцидент, начато полное расследование обстоятельств, которые привели к падению вертолета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, два человека погибли при крушении. Их семьям оказывают поддержку получившие специальную подготовку сотрудники полиции", - говорится в сообщении, распространенном полицейской пресс-службой.

Сообщается, что инцидент произошел около полудня рядом с поселком Инглтон у западной границы графства. Вертолет упал на поле рядом с шоссе A65, движение по которому было перекрыто.