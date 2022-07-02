В Париже считают необходимым укрепление стратегической независимости ЕС

Франция считает необходимым укрепление стратегической независимости Европейского союза (ЕС) в ключевых сферах политики и экономики. Об этом говорится в опубликованном в пятницу меморандуме МИД республики по итогам шести месяцев французского председательства в ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Евросоюзу необходимо укрепить стратегическую независимость в области критически важного сырья, полупроводников, здравоохранения и продовольствия. Этот новый политический курс союза, который позволит упрочить его место в мире, будет в центре усилий Европы в предстоящие годы", - указывается в документе.

В меморандуме, в частности, отмечается, что "Европейский союз будет работать над созданием механизма совместных закупок газа странами ЕС", который позволит укрепить независимость сообщества в энергетической сфере.

Ключевые вехи

Одним из наиболее важных достижений полугодового председательства названа инициированная Францией европейская директива об адекватном уровне минимальной оплаты труда в ЕС. "Это новое законодательство улучшит условия труда и жизни европейских граждан, - считают авторы меморандума. - Эта программа позволит установить совместные принципы и критерии приемлемого уровня минимальной оплаты труда, а также [будет] содействовать развитию института коллективных переговоров".

Кроме этого, как полагают в МИД Франции, реализация этой директивы станет действенным инструментом конвергенции и "позволит избежать конкуренции зарплат между странами ЕС".

Еще одним важным вектором своих усилий французская дипломатия считает разработку законодательства о цифровых рынках, которое призвано положить конец доминированию транснациональных цифровых гигантов.

Дорожная карта

В сфере безопасности МИД Франции делает акцент на создании стратегического компаса ЕС - "Белой книги европейской обороны", представляющей собой дорожную карту на ближайшие десять лет с конкретными мерами в сфере военных операций, инвестиций в оборону и развития партнерства.

Отдельный раздел посвящен инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона по созданию "Европейского политического пространства", программа которого была утверждена 23 июня европейскими лидерами. Эта инициатива призвана укрепить связи в области политики, экономики, культуры и безопасности на уровне континента.

Создаваемая для ее координации специальная структура позволит находить конкретные ответы на вызовы, с которыми сталкивается Европа. Ей предстоит заниматься, в частности, вопросами внешней политики и безопасности, климатических изменений, энергоснабжения, обеспечения продовольствием, борьбой с организованной преступностью.

В зеркале статистики

В документе отмечается, что в общей сложности в течение шести месяцев французского председательства было выработано и принято 130 документов законодательного характера.

В онлайн-конференции по вопросам будущего Европы приняло участие более 700 тыс. представителей гражданского общества, в том числе 50 тыс. представителей молодого поколения французов. Это позволило представить рекомендации по развитию ЕС, выработанные жителями Европы, уточнили в МИД.

В рамках председательства, как следует из меморандума, в 29 городах Франции было проведено около 2,5 тыс. семинаров и коллоквиумов должностных лиц европейских стран.