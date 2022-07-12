Национальное собрание Франции отвергло вотум недоверия премьер-министру

Вотум недоверия в отношении премьер-министра Франции Элизабет Борн в нижней палате французского парламента - Национальном собрании - не получил в понедельник поддержки необходимого большинства депутатов, за него было подано лишь 146 голосов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Такие инициативы принимаются только абсолютным большинством, для которого необходимо 289 голосов.

Блок французских левых политических сил и "зеленых" "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) выдвинул 6 июля инициативу вотума недоверия главе правительства Франции.

После этого французские СМИ писали, что недоверие Борн в результате голосования в Национальном собрании представляется маловероятным, так как парламентская оппозиция не едина, и правоцентристские "Республиканцы" и крайне правое "Национальное объединение" не будут голосовать за предложение Nupes. Некоторые издания видели в этом не более, чем рекламную акцию левой коалиции.

Выступившая в парламенте 6 июля с программной речью о политике французского правительства Борн расценила инициативу Nupes как "дискредитирующий сговор".

Газета Le Figaro отметила, что Nupes не имел шансов без голосования "Республиканцев" и "Национального объединения".