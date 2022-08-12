В аварии на аттракционе в германском Legoland пострадали больше 30 человек

В Гюнцбурге в парке аттракционов Legoland на американских горках столкнулись два состава вагонеток, пострадали десятки отдыхающих, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

По предварительным данным, на аттракционе "Огненный дракон" один состав внезапно резко затормозил, и в него врезался второй. Одна женщина выпала из вагонетки на землю.

В полиции сначала сообщили о 34 пострадавших, затем уточнили, что травмы получил 31 человек.

В Баварском Красном Кресте сообщают, что 16 человек были доставлены в больницы, один из них получил тяжелую травму груди.

Legoland в Гюнцбурге был открыт в 2002 году, он занимает территорию свыше 40 гектаров. Он входит в число четырех наиболее популярных парков аттракционов в Германии.