«Спортинг» убеждает Роналду вернуться в клуб

Португальский футбольный клуб «Спортинг» находится на связи с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщает Foot Mercato, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По данным источника, спортивный директор лиссабонского клуба Угу Виана убеждает Роналду перейти в «Спортинг».

По информации СМИ, Роналду желает покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, поскольку недоволен тем, что команда не примет участия в Лиге чемпионов. Игрок пропустил всю межсезонную подготовку команды, СМИ сообщают, что форвард отделился от команды — обеедает отдельно от других футболистов, а также выражает недовольство тренерской тактикой.