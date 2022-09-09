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Госдолг зоны евро достиг 97% суммарного ВВП

Европа Материалы 9 сентября 2022 11:40 (UTC +04:00)
Госдолг зоны евро достиг 97% суммарного ВВП

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Госдолг государств зоны евро достиг 97% суммарного ВВП в результате вереницы кризисов, и рекордная инфляция толкает сообщество к рецессии, которую еще можно предотвратить. Об этом заявил в пятницу по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов ЕС в Праге еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Госдолг, конечно, вырос в результате всех кризисов и сейчас составляет 97% в еврозоне. Еврозона пока сохраняет незначительный рост и демонстрирует низкую безработицу, но огромная инфляция продолжает угрожать рецессией", - сказал Джентилони. Чтобы не допустить этого, он призвал к мерам финансового регулирования и к экстренным действиям по борьбе с энергетическим кризисом.

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