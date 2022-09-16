Аэропорт Хитроу в день похорон Елизаветы II на полчаса приостановит работу

Лондонский аэропорт Хитроу приостановит работу в день государственных похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Как говорится в сообщении, распространенном в четверг администрацией Хитроу, воздушная гавань прекратит прием и отправку рейсов за четверть часа до объявления двух минут молчания в память о королеве и возобновит работу еще через четверть часа - в 12:10 по местному времени, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Помимо этого, прибывающие самолеты не смогут приземляться в Хитроу с 13:45 до 14:20, а также взлетать с 15:05 до 16:45, когда траурная церемония состоится в часовне святого Георгия Виндзорского замка. Именно там тело Ее Величества будет предано земле. Елизавета II будет покоиться рядом с родителями - Георгом VI (1895-1952) и Елизаветой Боуз-Лайон (1900-2002), с сестрой Маргарет (1930-2002) и мужем - герцогом Эдинбургским, который умер в апреле прошлого года в возрасте 99 лет.