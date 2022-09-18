Игроки «Баварии» недовольны главным тренером Нагельсманном

Игроки «Баварии» недовольны стилем управления командой от главного тренера Юлиана Нагельсманна. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Sport1.de.

Некоторые игроки считают, что наставнику не хватает сочувствия по отношению к футболистам в некоторых ситуациях. В последнее время у нескольких игроков также вызывает раздражение то, что у Нагельсманна редко возникают вопросы к себе в рассуждениях после матчей.

В последнем матче чемпионата Германии «Бавария» в гостях уступила «Аугсбургу» со счетом 0:1. Это первое поражение подопечных Юлиана Нагельсманна в Бундеслиге в текущем сезоне.

Сразу после финального свистка Нагельсманн умчался в сторону раздевалки, грустный и удрученный.

35-летний наставник хочет получить ответы от лидеров «Баварии» и проведет с ними серию бесед перед тем, как команда сначала отправится на Октоберфест, а потом разъедется по сборным. Нагельсманн считает, что в первую очередь виновата команда – прежде всего из-за множества упущенных моментов.

После 7 туров «Бавария» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Лидирует в чемпионате Германии «Унион» с 17 очками.