Стали известны условия контракта, которые «ПСЖ» предложил Месси

«Пари Сен-Жермен» предложил аргентинскому нападающему Лионелю Месси новый контракт. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщается в Twitter El Larguero.

По сведениям источника, парижане предложили Месси новый контракт по схеме 1+1 при прежних финансовых условиях — €30 млн. Отмечается, что аргентинец изучит предложенный контракт.

Месси является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с каталонским клубом он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».

Футболист перебрался в «ПСЖ» в августе прошлого года. В текущем сезоне Месси принял участие во всех восьми матчах команды в чемпионате Франции, забил четыре мяча и отдал семь голевых передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Месси оценивается в € 50 млн.