ЕС проголосовал за то, чтобы к 2024 году у всех телефонов было одно зарядное устройство

Европейский парламент проголосовал за введение к 2024 году единого порта для зарядки мобильных телефонов, планшетов и камер, что представляет трудности для Apple, чьи iPhone используют другой разъем питания, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Голосование подтверждает более раннее соглашение между институтами ЕС и сделает разъемы USB-C, используемые устройствами на базе Android, стандартом ЕС, что вынудит Apple изменить порт зарядки для своих устройств.

Ожидается, что среди крупных поставщиков электронных устройств для европейских клиентов Apple окажется в числе наиболее пострадавших, но аналитики также ожидают возможного положительного влияния, поскольку это может побудить покупателей покупать новейшие гаджеты компании вместо устройств без USB-C.

Сделка также распространяется на электронные книги, наушники и другие технологии, а это означает, что она также может повлиять на Samsung, Huawei и других производителей устройств, считают аналитики.

В прошлом Apple предупреждала, что это предложение повредит инновациям и создаст отходы.

Бен Вуд, главный аналитик CCS Insight, сказал, что голосование сделало «неизбежным» то, что iPhone 15, ожидаемый в 2023 году, будет иметь порт USB-C.

«Это победа здравого смысла. Несмотря на то, что Apple имеет огромную установленную базу устройств с питанием по кабелю Lightning, повсеместное распространение USB-C во всех продуктах бытовой электроники означает, что гармонизация на USB-C имеет смысл», — заявил Вуд.

Вуд добавил, что ожидает, что Apple примет порт USB-C в Великобритании и во всем мире.

В мае Bloomberg сообщил, что Apple работает над iPhone с зарядным портом USB-C, который может дебютировать в следующем году.

Законодатели ЕС поддержали реформу подавляющим большинством: 602 голоса за и только 13 против.

Это изменение обсуждалось годами и было вызвано жалобами пользователей iPhone и Android на необходимость переключения на разные зарядные устройства для своих устройств.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, подсчитала, что одно зарядное устройство сэкономит потребителям около 250 миллионов евро.