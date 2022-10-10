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Удар по Киеву унес жизни восьми человек - МВД

Европа Материалы 10 октября 2022 12:11 (UTC +04:00)
Удар по Киеву унес жизни восьми человек - МВД

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В результате ракетного удара по Шевченковскому району Киева восемь человек погибли и 24 получили ранения. Об этом 10 октября сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов, передает Trend со ссылкой на korrespondent.net.

"По состоянию на 08.45 в результате обстрела в Шевченковском районе погибли восемь человек и 24 травмированы, возник пожар шести автомобилей и более 15 авто повреждены. Привлечены 30 человек и шесть единиц техники ГСЧС. Информация уточняется", - написал он.

Министр культуры Александр Ткаченко уточнил в Telegram, что ракеты повредили здания культуры и образования в центре столицы.

"Центр города. Учреждения культуры и образования. Национальный университет Шевченко, музей Ханенко, музей им. Шевченко, парк им. Т. Шевченко. Информацию о пострадавших уточняем.", – подчеркнул глава Минкульта.

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