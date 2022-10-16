Тренер "Барселоны" Хави рассказал, в каком случае он покинет команду

Главный тренер "Барселоны" Хави в субботу заявил, что покинет пост наставника каталонской команды, если поймет свою несостоятельность на этой должности. Как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", его слова передает AS.

"Знаю, что на нас оказывается большое давление, много критики, это "Барса". Я не перестану работать и стараться. В тот день, когда я не буду уверен в себе, я уйду. Я не буду проблемой для «Барселоны», в тот день, когда увижу, что я не решение. Думаю, что наш проект находится в стадии разработки", - сказал Хави.

Напомним, в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" сыграла с "Интером" вничью со счетом 3:3, уйдя от поражения в концовке встречи.

"Интер", набравший семь очков, занимает второе место в турнирной таблице группы С. "Барселона" располагается на третьей позиции, имея в активе четыре очка, и рискует не выйти в следующий раунд главного еврокубка.