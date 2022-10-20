В Великобритании против Amazon подадут иск на £900 млн

Иск от имени миллионов пользователей в Великобритании будет предъявлен в конце октября корпорации Amazon, от которой требуют £900 млн за продвижение товаров в ущерб потребителям. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, защитник прав потребителей Джули Хантер намерена направить исковую жалобу в апелляционный суд по вопросам конкуренции в Лондоне до завершения октября. Истец считает, что крупнейший в мире онлайн-ретейлер злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке и наносит ущерб потребителям. По мнению активистки, Amazon использует секретный алгоритм, чтобы побуждать пользователей нажимать на кнопку Buy Box на торговой платформе.

Как утверждается, в этой категории предлагаются товары, продаваемые непосредственно платформой или сторонними продавцами, "которые платят огромные деньги за хранение и доставку". "Более 80% покупок на Amazon совершаются через предложения в Buy Box, но многие независимые продавцы исключены из списка, даже если они предлагают тот же товар за меньшую цену", - приводит агентство выдержку из исковой жалобы.

Компания отвергает обвинения. "Более половины продаж физических продуктов на нашем сайте в Великобритании приходится на независимых партнеров", - приводит агентство заявление Amazon.

Amazon основана Джеффом Безосом в 1994 году как интернет-магазин по продаже книг. Позднее компания начала продавать аудиокниги, программное обеспечение, видеоигры, электронику, одежду, мебель, еду, игрушки и ювелирные изделия.