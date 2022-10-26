Сунак надеется вскоре встретиться с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом Украины Володимиром Зеленским подчеркнул непреклонную поддержку Украины. Как передает Trend со ссылкой на Укринформ, об этом во вторник сообщает пресс-служба главы правительства Британии.

"Премьер-министр сказал, что поддержка Украины со стороны Великобритании при его премьерстве будет такой же сильной, как и когда-либо, и президент Зеленский может рассчитывать на то, что британское правительство и дальше будет проявлять солидарность с Украиной", – говорится в сообщении.

Сунак также отметил важность работы МАГАТЭ в Украине ради ядерной безопасности и прозрачности, а также для опровержения любой дезинформации.

Премьер-министр поблагодарил украинского лидера за поздравление с назначением и выразил надежду, что они вскоре встретятся лично.