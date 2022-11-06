Число утонувших при крушении у острова Эвбея мигрантов возросло до 26

Число погибших мигрантов с затонувшего у греческого острова Эвбея парусника достигло 26, среди них пять детей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщил телеканал Skai TV.

По его данным, в результате поисково-спасательной операции удалось спасти 12 человек в акватории пролива Кафирефс у Эвбеи, включая девять мигрантов, которые были обнаружены во вторник на скалистом острове Мандилу. Все спасенные - мужчины. Всего на борту парусника находились 68 человек, это мигранты из Афганистана, Египта и Ирана.

Парусное судно с десятками нелегальных мигрантов на борту 1 ноября затонуло в районе Эвбеи.