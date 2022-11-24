Британцев призвали снизить потребление электроэнергии на 15% из-за кризиса

Глава Минфина Великобритании Джереми Хант заявил, что жители Соединенного Королевства должны снизить потребление электроэнергии на 15% для преодоления энергетического кризиса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Большинству людей необходимо сыграть свою роль в деле снижения нашей энергетической зависимости от [последствий] действий [президента РФ Владимира] Путина в Украине. Вот почему мы поставили национальную цель снизить потребление электроэнергии на 15%", - сказал министр в среду, слова которого приводит газета The Daily Telegraph, во время выступления в комитете по финансам Палаты общин британского парламента.

По его мнению, подобные меры помогут среднестатистической семье сохранить около £500 ($603) в семейном бюджете. Хант также напомнил, что власти Евросоюза намерены снизить потребление электроэнергии на 13%. По оценке партнера консалтинговой компании LCP Delta Раджива Гогны, за последние две недели пиковое потребление электроэнергии в Великобритании выросло более чем на 30% в условиях приближающейся зимы. "Этот спрос должен быть удовлетворен либо за счет внутренних ресурсов, либо через [европейский] континент", - сказал эксперт.

При этом газета напомнила, что ранее французская энергетическая корпорация EDF отложила возвращение в строй как минимум до декабря несколько атомных реакторов, находившихся на ремонте или профилактике. Как добавило издание, это стало неприятным сюрпризом для Великобритании, учитывая, что более половины импортируемой страной электроэнергии приходится на Францию. По данным за 2021 год, импорт обеспечивает 7% всего электропотребления в королевстве. На фоне необходимости увеличения выработки электроэнергии внутри Великобритании компания Rolls-Royce призвала британские власти вступить в переговоры о финансировании строительства малых ядерных реакторов.

В свою очередь газета The Times сообщила, что правительство королевства готовится запустить общественную информационную кампанию, призванную побудить жителей страны "сократить размер счетов за электроэнергию за счет выключения бойлеров и радиаторов в пустых комнатах и приема душа вместо ванны". Подчеркивается, что эта инициатива обойдется примерно в £25 млн ($30 млн).

Рост цен

На фоне энергетического кризиса в Европе стоимость электроэнергии для британских домохозяйств выросла вдвое по сравнению с прошлым годом. С 1 октября средняя цена 1 кВт⋅ч составляет 34 пенса (41 цент). Цена газа по сравнению с октябрем 2021 года выросла в 2,5 раз - до 10 пенсов (12 центов) за 1 кВт⋅ч (соответствует примерно 0,1 кубометра). По оценкам британского регулятора Ofgem, расходы обычной семьи, которая пользуется как электричеством, так и газом, теперь будут в среднем составлять £2 500 в год ($3 018).

Правительство заморозило тарифы на этом уровне до конца марта. Средний счет на свет без вмешательства властей составил бы около £3 450 (более $4,1 тыс.) в год. В апреле тарифы будут установлены на среднем уровне £3 тыс. ($3,6 тыс.) на последующие 12 месяцев.

В четверг Ofgem объявит о новом повышении верхнего предела цен на электричество: обновленный показатель не отразится напрямую на домохозяйствах, но скажется на стоимости правительственной программы энергетической поддержки населения. Подсчеты банковской группы Investec свидетельствуют о том, чтобы заморозка тарифов обойдется правительству в £24 млрд ($29 млрд) в период с октября по март.