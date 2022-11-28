Ирландия оштрафовала Meta за утечку данных свыше 500 млн пользователей

Ирландская Комиссия по защите данных (Irish Data Protection Commission) оштрафовала компанию Meta Platforms Inc на 265 млн евро за недостаточные усилия по предупреждению утечки данных более полумиллиарда пользователей соцсети Facebook, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Об утечке персональных данных 533 млн пользователей Facebook из 106 стран стало известно в прошлом году, когда базу данных, содержащую имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронной почты, выложили на одном из хакерских форумов. Руководство соцсети сообщило об устранении уязвимости, приведшей к утечке, еще летом 2019 года.

Это третий по величине штраф за все время действия Общего регламента о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), отмечает агентство Bloomberg. Согласно этому своду правил, европейские регуляторы могут штрафовать компании на сумму до 4% их годовой выручки.

Рекордный штраф в рамках GDPR получила Amazon.com Inc. – в июле 2021 года ей было предписано выплатить 746 млн евро за нарушения, касающиеся показа рекламы пользователям.