Еврокомиссия предложила стратегию развития рынка беспилотников

Еврокомиссия (ЕК) предложила во вторник новую стратегию дальнейшего развития европейского рынка беспилотных летательных аппаратов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Новая стратегия объясняет, как Европа может осуществлять крупномасштабные коммерческие операции с беспилотниками, предлагая при этом новые возможности в данном секторе", - сообщается в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В документе отмечается, что "благодаря всеобъемлющей нормативно-правовой базе ЕС беспилотники безопасно летают в небе Европы сотни тысяч часов, например, для обследования инфраструктуры, мониторинга разливов нефти или взятия проб почвы".

В ЕС также успешно развиваются проекты по использованию дронов в медицине, например, для перевозки медицинских образцов между службами здравоохранения.

В Брюсселе объявили, что внедрение в январе 2023 года "единственной в мире европейской системы безопасного управления движением дронов "U-space" заложит основу для расширения видов операций с их помощью.