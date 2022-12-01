Цена газа в Европе превысила $1 650 за 1 тыс. куб. м впервые с октября

Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг поднялась выше $1 650 за 1 тыс. куб. м впервые с середины октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет более 4%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 666 за 1 тыс. куб. м, или €154 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Цена газа в Европе растет на постепенно увеличивающемся отборе газа из хранилищ из-за похолодания и сокращения в последние дни средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии.