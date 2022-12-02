WSJ: страны ЕС могут договориться о потолке цен на российскую нефть 2 декабря

Страны Европейского союза (ЕС) могут договориться о потолке цен на российскую нефть в районе $60 за баррель 2 декабря. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов, участвующих в дискуссиях.

Ранее сообщалось, что послы стран Евросоюза почти согласовали потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. Они ожидают подтверждения со стороны Польши, которая настаивала на установлении потолка цен на гораздо более низком уровне — $30 за баррель.

По данным собеседников издания, 1 декабря Еврокомиссия (ЕК), чтобы добиться согласия Варшавы, представила новый текст соглашения по введению ценового ограничения, в котором заключившие его стороны обязуются пересматривать потолок цен каждые два месяца, чтобы удерживать его уровень на 5% ниже рыночной цены.

В материале издания также говорится, что европейские официальные лица уверены в возможности согласовать потолок цен уже 2 декабря, однако они опасаются, что у стран «Большой семерки» (G7) не будет времени, чтобы приготовиться к его введению до выходных.