Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

Болельщики сборной Марокко по футболу устроили стычки с полицией в Брюсселе

Европа Материалы 11 декабря 2022 02:53 (UTC +04:00)
Болельщики сборной Марокко по футболу устроили стычки с полицией в Брюсселе

Читайте Trend в

Болельщики из Марокко в процессе празднования победы марокканской сборной по футболу над соперниками из Португалии на чемпионате мира устроили стычки с полицией в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Несмотря на попытки представителей марокканского сообщества в Бельгии удержать настроение футбольных фанатов под контролем и не дать вылиться в новые погромы, каковыми были отмечены предыдущие победы "атласских львов", полиции в конечном счете пришлось применять слезоточивый газ против пытавшихся атаковать стражей порядка хулиганов.

Бельгийские СМИ отмечают ущерб, причиненный болельщиками в разных местах столицы. Группы молодежи кидали в полицейских камни и бутылки. Полиция сообщила вечером в субботу о десятке административных арестов. Несколько станций брюссельского метро были закрыты из предосторожности.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости