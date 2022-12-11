Болельщики сборной Марокко по футболу устроили стычки с полицией в Брюсселе

Болельщики из Марокко в процессе празднования победы марокканской сборной по футболу над соперниками из Португалии на чемпионате мира устроили стычки с полицией в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Несмотря на попытки представителей марокканского сообщества в Бельгии удержать настроение футбольных фанатов под контролем и не дать вылиться в новые погромы, каковыми были отмечены предыдущие победы "атласских львов", полиции в конечном счете пришлось применять слезоточивый газ против пытавшихся атаковать стражей порядка хулиганов.

Бельгийские СМИ отмечают ущерб, причиненный болельщиками в разных местах столицы. Группы молодежи кидали в полицейских камни и бутылки. Полиция сообщила вечером в субботу о десятке административных арестов. Несколько станций брюссельского метро были закрыты из предосторожности.