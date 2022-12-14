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Венгрия заключила с Катаром соглашение о начале переговоров о поставках газа

Европа Материалы 14 декабря 2022 16:06 (UTC +04:00)
Венгрия заключила с Катаром соглашение о начале переговоров о поставках газа

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Венгрия заключила с Катаром политическое соглашение о начале коммерческих переговоров о поставках газа из этой арабской страны. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, встретившийся в Дохе со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы заключили политическое соглашение, в соответствии с которым Катар готов начать переговоры с венгерскими компаниями" о расширении поставок сжиженного природного газа на европейский рынок, который потом будет поступать в Венгрию, сказал Сийярто в эфире телеканала М1. Министр отметил, что Венгрия могла бы получать катарский СПГ через терминалы на побережье Адриатического моря в Хорватии.

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