Венгрия заключила с Катаром соглашение о начале переговоров о поставках газа

Венгрия заключила с Катаром политическое соглашение о начале коммерческих переговоров о поставках газа из этой арабской страны. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, встретившийся в Дохе со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы заключили политическое соглашение, в соответствии с которым Катар готов начать переговоры с венгерскими компаниями" о расширении поставок сжиженного природного газа на европейский рынок, который потом будет поступать в Венгрию, сказал Сийярто в эфире телеканала М1. Министр отметил, что Венгрия могла бы получать катарский СПГ через терминалы на побережье Адриатического моря в Хорватии.