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Exxon Mobil подала в суд на ЕС из-за налога на сверхприбыль энергетических компаний

Европа Материалы 28 декабря 2022 21:11 (UTC +04:00)
Exxon Mobil подала в суд на ЕС из-за налога на сверхприбыль энергетических компаний

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Американская корпорация Exxon Mobil подала в суд на Евросоюз из-за введения Брюсселем налога на сверхприбыль компаний, поставляющих ископаемое топливо, в свете энергетического кризиса в ЕС. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду британская газета Financial Times, ссылаясь на представителя техасской корпорации.

Подчеркивается, что иск был подан германским и нидерландским подразделениями Exxon Mobil в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. Как отметило издание, американская корпорация пытается оспорить законность решения Совета ЕС о введении нового налога на уровне сообщества.

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