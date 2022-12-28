Exxon Mobil подала в суд на ЕС из-за налога на сверхприбыль энергетических компаний

Американская корпорация Exxon Mobil подала в суд на Евросоюз из-за введения Брюсселем налога на сверхприбыль компаний, поставляющих ископаемое топливо, в свете энергетического кризиса в ЕС. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду британская газета Financial Times, ссылаясь на представителя техасской корпорации.

Подчеркивается, что иск был подан германским и нидерландским подразделениями Exxon Mobil в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. Как отметило издание, американская корпорация пытается оспорить законность решения Совета ЕС о введении нового налога на уровне сообщества.