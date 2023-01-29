Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал идею многополярного мира, в котором как можно больше стран сотрудничают между собой.

Как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", его слова передает издание La Nacion.

В будущем, считает политик, вместо двух блоков будет существовать целый ряд влиятельных государств в Азии, Африке и Латинской Америке. "Мир будет многополярным, я в этом твердо убежден. Этот мир должен быть многосторонним, чтобы как можно больше государств могли сотрудничать друг с другом", — заявил Шольц.

Он подчеркнул, что выступает за порядок, основанный на правилах, опирающихся на устав ООН, права человека и верховенство закона. По словам канцлера, только такой подход поможет решить проблемы, с которыми сталкивается мир.