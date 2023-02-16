Shell: Европа нарастила импорт СПГ в 2022 году

Европа в 2022 году нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 60%, до 121 млн тонн. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Shell по рынку СПГ.

При этом быстрорастущий спрос Европы на СПГ поднял цены на газ до рекордного уровня и вызвал волатильность на энергетических рынках по всему миру, отмечает Shell.

"Европейские страны, включая Великобританию, импортировали 121 млн тонн СПГ в 2022 году, что на 60% больше по сравнению с 2021 годом, что позволило им выдержать резкое сокращение импорта российского трубопроводного газа", - сказано в отчете. Падение китайского импорта на 15 млн тонн в сочетании с сокращением импорта южноазиатскими странами помогло Европе обеспечить себя достаточным количеством газа и избежать дефицита.

Крупнейшими странами - импортерами СПГ после рынка Европы в 2022 года стали Япония, Китай и Южная Корея. Так, Китай в прошлом году закупил 60 млн тонн СПГ по контрактам и лишь 3 млн т были куплены на спотовом рынке (против 26 млн тонн годом ранее).

В целом объем мировой торговли СПГ в 2022 году достиг 397 млн тонн, что на 16 млн тонн больше показателя 2021 г. Главными мировыми экспортерами СПГ стали Австралия, Катар и США. Россия расположилась на четвертом месте. При чем США за год обеспечили наибольший прирост мирового предложения в 6 млн т, экспортировав 80 млн тонн СПГ.

"Отраслевые прогнозы предполагают, что к 2040 году спрос на СПГ достигнет от 650 до более чем 700 млн тонн в год. Требуется больше инвестиций в проекты по сжижению, чтобы избежать разрыва между спросом и предложением, который, как ожидается, возникнет к концу 2020-х годов", - подчеркивает Shell.