В ФРГ заявили, что попробуют в следующие несколько лет выделять на оборону 2% ВВП

Германия постарается достичь в следующие несколько лет согласованной всеми странами - участницами НАТО цели в виде ассигнования на оборону 2% национального ВВП, однако это потребует достижения договоренностей между участниками правящей коалиции. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью газете The Washington Post министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы в настоящее время находимся в процессе переговоров по бюджету на 2024 год, а также планирования [госрасходов] на следующие несколько лет. И цель будет заключаться в том, чтобы как минимум достичь в течение следующих нескольких лет этих 2%. В этом заключается цель. Это потребует переговоров с партнерами по коалиции", - сказал глава германского военного ведомства. Страны НАТО на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года приняли решение сделать показатель в 2% ВВП целевым для всех стран альянса. Он должен быть достигнут к 2024 году.

Как подчеркнул Писториус, он выступает за то, чтобы уровень расходов на военные нужды в размере 2% ВВП был лишь "отправной точкой". "И мы (Североатлантический альянс - прим. ТАСС) должны тратить в среднесрочной перспективе [на оборону] больше", - убежден министр.