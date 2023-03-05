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Истерика Макрона в Конго - Франции припомнили о темном прошлом

Европа Материалы 5 марта 2023 23:14 (UTC +04:00)
Истерика Макрона в Конго - Франции припомнили о темном прошлом

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БАКУ/Trend/- Президент Франции Эмманюэль Макрон поскандалил с президентом Конго Феликсом Чисекеди, когда последний решил припомнить французскому коллеге о причастности его страны к геноциду 1994 года.

Чисекеди поинтересовался, как Франция собирается помочь восстановить безопасность в Конго. Вместо дипломатического ответа Макрон начал ругаться с коллегой прямо перед журналистами заявив, что отвергает ответственность которую можно приписать Франции.

"Я за правду, но за правду целиком: я отказываюсь брать на себя все это бремя. Франция не обязана делать вам «хорошо», это ваша задача".

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