Истерика Макрона в Конго - Франции припомнили о темном прошлом

БАКУ/Trend/- Президент Франции Эмманюэль Макрон поскандалил с президентом Конго Феликсом Чисекеди, когда последний решил припомнить французскому коллеге о причастности его страны к геноциду 1994 года.

Чисекеди поинтересовался, как Франция собирается помочь восстановить безопасность в Конго. Вместо дипломатического ответа Макрон начал ругаться с коллегой прямо перед журналистами заявив, что отвергает ответственность которую можно приписать Франции.

"Я за правду, но за правду целиком: я отказываюсь брать на себя все это бремя. Франция не обязана делать вам «хорошо», это ваша задача".