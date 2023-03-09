ExxonMobil нарастит поставки сжиженного природного газа в Европу

Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil намерен нарастить поставки природного газа в Европу через свой терминал Golden Pass, который планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщил старший вице-президент компании по СПГ Питер Кларк.

"Да, безусловно", — сказал Кларк на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek на вопрос агентства о том, планирует ли Exxon Mobil активизировать усилия по экспорту дополнительного газа в Европу.

"Это именно то, чем мы занимаемся – обеспечение новых поставок. В США у нас есть СПГ-терминал GoldenPass, который мы начнем эксплуатировать в 2024 году. Это очень большой объект, через который будет осуществляться экспорт газа на мировой рынок. Это то решение, которое поможет в ситуации с Европой, так как до 2024 года появится не так много новых мощностей. Поэтому, то, что мы делаем, важно", — подчеркнул топ-менеджер ExxonMobil.