Макрон не исключил роспуска палаты парламента при отклонении пенсионной реформы

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел встречу с премьер-министром Элизабет Борн в Елисейском дворце, обсудив возможность роспуска Национального собрания (нижней палаты) парламента, если депутаты отклонят законопроект о пенсионной реформе в окончательной редакции. Об этом в среду сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в правительстве страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным источника, консультации по вопросу целесообразности роспуска нижней палаты парламента продолжатся 16 марта, при этом власти рассматривают различные шаги, предусмотренные законом. Не исключено, что правительство прибегнет к положению конституции, допускающему возможность проведения реформы постановлением исполнительной ветви власти без голосования в двухпалатном парламенте. На этом этапе власти надеются "убедить депутатов в необходимости голосовать за принятие реформы", сказал источник.

Agence France-Presse сообщило, что Макрон намерен лично присутствовать на голосовании 16 марта в Национальном собрании.