Премьер Греции объявил, что парламентские выборы состоятся в мае

Парламентские выборы в Греции состоятся в мае. Об этом сообщил во вторник в интервью телеканалу Alpha премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Могу с уверенностью сказать, что выборы состоятся в мае. В июле их не будет. Говорить о том, что выборы состоятся в июле, было бы немыслимо, потому что может понадобиться повторное голосование, скорее всего. И мы не собираемся проводить выборы в августе", - сказал он.

Четырехлетний мандат нынешнего правительства истекает 7 июля, и ожидалось, что премьер объявит о проведении досрочных выборов в апреле. Однако произошедшая в ночь на 1 марта железнодорожная катастрофа, в которой погибли 57 человек и десятки пострадали, привела к снижению рейтинга правящей правоцентристской партии "Новая демократия", возглавляемой Мицотакисом.

Правящая партия может не получить по итогам первого тура выборов в мае большинство в парламенте, которое позволило бы ей сформировать самостоятельное правительство. Поэтому, по мнению наблюдателей, потребуется второй тур, который может состояться в июле.