Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

Во время протестов против пенсионной реформы во Франции пострадали более 120 полицейских

Европа Материалы 24 марта 2023 01:10 (UTC +04:00)
Во время протестов против пенсионной реформы во Франции пострадали более 120 полицейских

Читайте Trend в

По меньшей мере 123 сотрудника полиции и жандармерии пострадали во время подавления беспорядков на акциях протеста против пенсионной реформы, которые прошли в четверг во Франции. Об этом сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По последним данным, 123 полицейских и жандарма пострадали, больше 80 человек задержаны", - написал министр в Twitter. Он поблагодарил правоохранителей и сотрудников пожарно-спасательной службы за их работу на манифестациях и сообщил, что намерен этим вечером посетить префектуру полиции Парижа.

Девятый по счету день всеобщего протеста против пенсионной реформы прошел во французских городах 23 марта.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости