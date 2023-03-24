Во время протестов против пенсионной реформы во Франции пострадали более 120 полицейских

По меньшей мере 123 сотрудника полиции и жандармерии пострадали во время подавления беспорядков на акциях протеста против пенсионной реформы, которые прошли в четверг во Франции. Об этом сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По последним данным, 123 полицейских и жандарма пострадали, больше 80 человек задержаны", - написал министр в Twitter. Он поблагодарил правоохранителей и сотрудников пожарно-спасательной службы за их работу на манифестациях и сообщил, что намерен этим вечером посетить префектуру полиции Парижа.

Девятый по счету день всеобщего протеста против пенсионной реформы прошел во французских городах 23 марта.