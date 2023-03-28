Рейтинг Макрона упал до минимума за последние четыре года из-за пенсионной реформы

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона достиг минимального значения за последние четыре года на фоне массовых протестов, вызванных проведением пенсионной реформы в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией BVA, опубликованные во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечают социологи, только 28% опрошенных французов заявили, что удовлетворены действиями Макрона на посту президента. Это на 6 п. п. меньше, чем было отмечено в конце февраля. "Таким образом, рейтинг главы государства приближается к самому низкому уровню в 26%, который наблюдался в разгар движения "желтых жилетов" в ноябре 2018 года", - отметили в компании.

Что касается премьер-министра Элизабет Борн, то ее рейтинг за месяц также упал до 28%. По словам социологов, это стало самым низким показателем с момента ее назначения на пост главы кабинета министров в мае 2022 года.

Как отметили в компании, проведенное исследование подтвердило несколько тенденций, зародившихся во французском обществе с начала обсуждения пенсионной реформы. Так, например, опрос показал, что большинство французов (70%) выступают против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста. 64% опрошенных полностью поддерживают забастовки и акции протеста против правительственных мер.

Опрос проводился 24-25 марта. В нем приняли участие 1 тыс. жителей Франции старше 18 лет.

Реформа, которая предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену специальных пенсионных режимов в целях обеспечения финансового баланса социальной системы, была представлена в январе. Предложенные изменения сразу вызвали многочисленные акции протеста. 16 марта премьер-министр объявила о принятии законопроекта о внесении изменений в пенсионную систему в обход парламента и под ответственность правительства. Представители профсоюзов и оппозиционных политических партий осудили такой шаг правительства и призвали к продолжению забастовок по всей стране.