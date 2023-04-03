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На парламентских выборах в Финляндии вперед вырвались оппозиционные партии

Европа Материалы 3 апреля 2023 00:29 (UTC +04:00)
На парламентских выборах в Финляндии вперед вырвались оппозиционные партии

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На прошедших в воскресенье парламентских выборах в Финляндии, по предварительным данным, победу одерживают оппозиционные партии, сообщает телеканал Yle, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным телеканала, после обработки 87% голосов, за оппозиционную Национальную коалиционную партию во главе с бывшим главой МВД и министром финансов Петтери Орпо проголосовали 20,9% избирателей. Теперь партия может претендовать на 48 депутатских мандатов из 200.

Второе место Yle отдает также оппозиционной партии "Истинные финны" во главе с Рииккой Пурро (20,5% и 46 мандатов), а лидировавшая в начале подсчета голосов Социал-демократическая партия во главе с премьером Санной Марин ушла на третье место (19,6% и 43 мандата).

Остальные участвовавшие в выборах 19 партий остались далеко позади.

Активность на выборах составила 71,9%, 40% избирателей проголосовали досрочно.

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