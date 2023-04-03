НКП побеждает на парламентских выборах в Финляндии

Оппозиционная Национальная коалиционная партия (НКП) во главе с председателем Петтери Орпо побеждает на парламентских выборах в Финляндии, набрав 20,8% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней. Об этом в воскресенье сообщило министерство юстиции страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, НКП получает 48 мест из 200 в новом парламенте республики. Второе место занимает правая партия "Истинные финны" (глава - Риикка Пурра) - она набирает 20,1% голосов и получает 46 мест в парламенте. Пурра стала самым популярным кандидатом в депутаты парламента в стране. За нее проголосовали 42 589 человек. На третьем месте расположилась Социал-демократическая партия премьер-министра Санны Марин, получившая 19,9% голосов и 43 места в парламенте.