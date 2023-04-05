Президент Франции и глава Еврокомиссии посетят с визитом Китай

События на Украине станут одной из тем обсуждения на встречах, которые пройдут в рамках трехдневного государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Китай, в нем его будет сопровождать председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Елисейский дворец ранее знакомил прессу с содержанием этого визита, из чего следовало, что события на Украине будут в центре обсуждений с китайскими властями, отмечают французские СМИ.

В свою очередь глава французской дипломатии Катрин Колонна, комментируя несколько дней назад содержание будущих бесед в Китае, отмечала, что Макрон намерен предупредить китайское руководство о важности того, чтобы Пекин "воздерживался от военной поддержки" России.

Также сообщается, что вместе с Макроном в Китай направится значительная делегация руководителей французских предприятий.