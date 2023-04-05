Макрон в ближайшие недели обсудит с профсоюзами пенсионную реформу

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в ближайшие недели встретиться с представителями профсоюзов для обсуждения пенсионной реформы. Об этом в среду сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в окружении французского лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации канала, источник отметил, что пенсионная реформа при этом "должна завершить свой демократический путь".

Несколько недель назад профсоюзы обратились к Макрону с просьбой о встрече, но получили отказ.

Конституционный совет Франции 14 апреля должен вынести решение о соответствии законопроекта нормам законодательства республики. В случае его одобрения закон вступит в силу с 1 сентября.

Проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов, был представлен в январе. Эта инициатива вызвала манифестации и забастовки по всей стране. 10-й день общенациональной акции протеста состоялся во Франции 28 марта. По данным МВД, в демонстрациях приняли участие около 750 тыс. человек. Следующие протестные акции намечены на 6 апреля.