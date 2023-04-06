Во Франции более 150 полицейских пострадали в ходе маршей против пенсионной реформы (ВИДЕО)

Более 150 полицейских и жандармов получили ранения в ходе беспорядков, возникших во время демонстраций против пенсионной реформы во Франции. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Twitter глава МВД Жеральд Дарманен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"154 стража порядка пострадали в течение дня в ходе беспорядков, возникших во время манифестаций, - написал министр. - Некоторые сотрудники правоохранительных органов получили тяжелые ранения". Дарманен отметил, что за различные нарушения были задержаны 111 человек.

По данным МВД, в стране прошло около 370 акций, в которых приняли участие около 570 тыс. человек, в том числе 57 тыс. - в Париже. Безопасность обеспечивали 11,5 тыс. сотрудников полиции и жандармерии, 4,2 тыс. - в столице.

Проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену части специальных пенсионных режимов, был представлен в январе. Эта инициатива вызвала манифестации и забастовки по всей стране. В 10-й общенациональной акции протеста, которая состоялась 28 марта, по данным МВД, приняли участие около 750 тыс. человек. В четверг во Франции проходит 11-я акция, следующая намечена на 13 апреля.