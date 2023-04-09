Премьер Великобритании встретится с Байденом в Северной Ирландии 11 апреля

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретится с президентом США Джо Байденом в Белфасте 11 апреля. Как сообщила в воскресенье канцелярия на Даунинг-стрит, 10, визит Байдена приурочен к 25-летию с момента подписания Белфастского соглашения, положившего конец многолетнему вооруженному противостоянию в Северной Ирландии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Белфастское соглашение ("Соглашение Страстной пятницы") стало невероятным моментом в истории нашей страны. Оно стало мощным исключительным примером того, что люди могут делать немыслимое и создавать лучшее будущее для Северной Ирландии. Именно это обещание лучшего будущего, которое мы дали всем в Северной Ирландии, и станет для меня пищей для размышлений в ближайшие дни. Моя обязанность как премьер-министра Соединенного Королевства состоит в том, чтобы выполнить это обещание", - говорится в заявлении Сунака. Он отметил, что британское правительство намерено работать над повышением уровня жизни в Северной Ирландии и способствовать экономическому росту региона.