Во Франции прошли акции против пенсионной реформы в рамках подготовки к протестам 1 мая

Митинги и забастовки прошли в пятницу по всей Франции в рамках подготовки к крупной общенациональной акции против пенсионной реформы, которая запланирована на 1 мая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Париже несколько сотен человек вышли к зданию министерства труда республики. Они выразили несогласие с пенсионной реформой, а также заявили о своем возмущении в связи с замалчиванием случаев гибели работников на производстве. "Вместо того чтобы бороться с несчастными случаями и смертями на рабочих местах, власти и предприниматели пытаются навязать нам несправедливую реформу, - отметила глава Всеобщей конфедерации труда (CGT) Софи Бине, слова которой приводит телеканал BFM. - Они хотят заставить нас работать еще два года, хотят отнять два года нашей жизни".

Профсоюзный лидер при этом призвала работников принять участие в массовых акциях против пенсионной реформы, которые запланированы на 1 мая.

Работники транспортной отрасли также провели в пятницу забастовку. В частности, в парижском метро в первой половине дня была полностью закрыта линия 6. Перебои в движении поездов наблюдались на линиях 5, 7 и 9. Вместе с тем, несмотря на заявленную ранее CGT забастовку в Национальной компании железных дорог, сложностей с движением железнодорожного транспорта почти не наблюдалось.

К протестам присоединились и профсоюзы энергетиков. Как сообщается в Twitter CGT, работники обесточили "полтора десятка зданий, принадлежащих мэриям <...>, которые в силу своей политической принадлежности поддерживают пенсионную реформу".