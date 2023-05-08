В Испании могут ужесточить систему выдачи "золотых виз" иностранцам

Власти Испании рассматривают возможность ужесточения системы выдачи "золотых виз", предоставляющих право получения вида на жительство в королевстве в обмен на крупные инвестиции. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais со ссылкой на правительственные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о визе, которую может получить иностранец, решивший инвестировать более €500 тыс.в недвижимость на территории Испании. Инициатива была одобрена правительством консерватора Мариано Рахоя в 2013 году. "Золотые визы" позволяют получить вид на жительство сроком на три года с возможностью продления еще на два года.

В 2022 году Испания выдала инвесторам более 2,4 тыс. таких разрешений, что почти на 60% больше цифры за 2021 год. Всего с момента вступления в силу механизма было представлено почти 11,5 тыс. "золотых виз". Теперь источники издания отмечают, что сумма в €500 тыс. является уже недостаточной, чтобы получить вид на жительство. В этой связи власти ведут переговоры, которые находятся на начальной стадии, об определении новой схемы предоставления таких виз.

В марте 2022 года власти Испании объявили о решении временно приостановить выдачу "золотых виз" гражданам России.