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Евросоюз ограничит торговлю российскими алмазами

Европа Материалы 19 мая 2023 07:11 (UTC +04:00)
Евросоюз ограничит торговлю российскими алмазами

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Евросоюз намерен ограничить торговлю алмазами из России в рамках усиления санкций в отношении Москвы. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Хиросиме перед саммитом Группы семи председатель Евросовета Шарль Мишель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Российские алмазы - не навсегда", - сказал он. Вместе с тем он отметил, что дискуссия по поводу следующего пакета санкций продолжается. Мишель также ушел от прямого ответа на вопрос, дало ли правительство Бельгии окончательное согласие на ужесточение мер в отношении торговли российскими алмазами.

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