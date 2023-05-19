Евросоюз ограничит торговлю российскими алмазами

Евросоюз намерен ограничить торговлю алмазами из России в рамках усиления санкций в отношении Москвы. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Хиросиме перед саммитом Группы семи председатель Евросовета Шарль Мишель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Российские алмазы - не навсегда", - сказал он. Вместе с тем он отметил, что дискуссия по поводу следующего пакета санкций продолжается. Мишель также ушел от прямого ответа на вопрос, дало ли правительство Бельгии окончательное согласие на ужесточение мер в отношении торговли российскими алмазами.