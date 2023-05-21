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На выборах в Греции правящая партия набирает 40,87% голосов после подсчета 60% бюллетеней

Европа Материалы 21 мая 2023 23:32 (UTC +04:00)
На выборах в Греции правящая партия набирает 40,87% голосов после подсчета 60% бюллетеней

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Правящая в Греции правоцентристская партия "Новая демократия" во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом набирает 40,87% голосов по итогам подсчета 60% поданных бюллетеней. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны, которое занимается организацией парламентских выборов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Главная оппозиционная партия "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" экс-премьера Алексиса Ципраса получает 20,09% голосов, левая партия "ПАСОК - Движение перемен" набирает 11,98% голосов, Компартия Греции - 7,03%, правая "Эллиники лиси" ("Греческое решение") - 4,49%.

Другие партии, согласно данным МВД Греции, пока не преодолевают 3%-ный барьер и не попадают в парламент. На эти партии в целом приходится 15% голосов.

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