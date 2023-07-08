Молдавская авиакомпания Air Moldova объявила о продлении приостановки полетов до 31 июля, сообщает Trend.

В своем заявлении, опубликованном на сайте компании, Air Moldova информировала пассажиров о том, что все рейсы будут приостановлены до указанной даты. В то же время, авиакомпания продолжает обрабатывать запросы на возврат денежных средств за отмененные рейсы. Пассажиры, которые приобрели билеты онлайн на официальном сайте авиакомпании, смогут получить возврат на карту, которой был оплачен билет.

В ноябре 2022 года Управление гражданской авиации Молдавии сообщило о финансовых проблемах, с которыми столкнулась Air Moldova, и о возможных нарушениях обязательств перевозчика. В связи с этим было предписано представить план по выходу из кризиса. Власти также провели проверку деятельности авиакомпании после нескольких отмененных рейсов. Ранее счета компании были заблокированы из-за разбирательств, связанных с предполагаемыми нарушениями во время приватизации в 2018 году.