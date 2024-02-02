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Во Франции планируют новую забастовку

Европа Материалы 2 февраля 2024 22:01 (UTC +04:00)
Во Франции планируют новую забастовку

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Контролеры Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) планируют забастовку, которая может пройти с 16 по 18 февраля.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на телеканал BFMTV.

По его данным, работники компании намерены провести акцию протеста «в крупных центрах Франции в выходные». Контролеры требуют «повышения заработной платы и улучшения условий для завершения карьеры».

Предыдущая масштабная забастовка работников железнодорожного транспорта Франции состоялась в конце 2022 года. Она привела к отмене большого числа рейсов, что коснулось около 200 тыс. пассажиров.

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